РБК: россиянин случайно пострадал из-за двойных санкций США и ФНС

Россиянин Кузнецов Н.В. случайно пострадал от американских санкций, к которым не имеет никакого отношения. Его деньги, более $600 тыс., были заморожены при переводе из одного российского банка в другой, который оказался под санкциями из-за событий на Украине. Когда же деньги были разморожены, российские налоговики оштрафовали его на 30 млн руб. за «неразрешенную валютную операцию». Об этом случае узнало РБК.

Три года назад Кузнецов попытался перевести $616 тыс. со своего счета в Транскапиталбанк на счет своего отца в Мособлбанке. Как пишет РБК, российский закон «запрещает переводы в иностранной валюте между резидентами РФ, но разрешает, если такой перевод осуществляется между близкими родственниками, как и было в данном случае».

Перевод был в долларах, и поэтому осуществлялся через корсчет в американском подразделении транснационального банка Standard Chartered. Как поясняет РБК, любой банковский перевод в долларах, даже внутри России, работает через корреспондентский счет в американском банке.

Американский банк заблокировал средства из-за того, что Мособлбанк оказался под санкциями США — к тому времени он почти на 100% принадлежал СМП Банку братьев Ротенбергов.

Кузнецов пытался вернуть деньги на протяжении трех лет. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как он обратился в администрацию президента США. Деньги были разморожены, но вернуть их сразу не получилось, поскольку Standard Chartered отказался работать с российскими банками. Кузнецову пришлось открыть счет в другом иностранном банке и уже с него перевести деньги на счет в России.

Однако тут же российские налоговики оштрафовали россиянина на 30 млн руб. за «неразрешенную валютную операцию», поскольку она проходила без участия уполномоченного российского банка — то есть банка, созданного в соответствии с законодательством России и имеющего право на основании лицензий Центробанка осуществлять операции с валютой. В результате Кузнецова оштрафовали по ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях.

По словам юриста адвокатского бюро А2 Максима Сафиулина, «случай [Кузнецова] если не исключительный, то как минимум выходящий за рамки привычной практики». РБК отмечает, что в такую ситуацию может попасть любой россиянин. Издание обращает внимание, что российские суды не обязательно встанут на сторону пострадавшего: ранее они отказались помочь Кузнецову. В пятницу, 13 октября, состоится заседание, на котором, как ожидается, будет вынесено окончательное решение по этому делу.