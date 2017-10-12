Российские дипломаты рассказали о признании Северной Кореей результатов крымского референдума

Пхеньян признает итоги референдума о вхождении Крыма в состав России. Об этом в фейсбуке сообщило посольство России в КНДР.

Как рассказали в посольстве, в Северной Корее вышел новый политический атлас мира, где «полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета». После этого российские дипломаты попросили коллег прокомментировать такое решение.

«Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», — объяснили в фейсбуке российские дипломаты, добавив, что Северная Корея признает Крым «неотъемлемой частью Российской Федерации».

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