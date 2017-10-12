Юрист Весельницкая дала в российском суде показания против Браудера

Адвокат Наталия Весельницкая, заподозренная американскими СМИ в связях с администрацией Дональда Трампа, 12 октября выступила в Тверском суде Москвы на заочном процессе по делу главы Hermitage Capital Уильяма Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова, которые обвиняются в преднамеренном банкротстве.

В суде Весельницкая, давая показания в форме «свободного рассказа», сообщила, что более трех лет с привлечением американских адвокатов и аналитиков занималась частным расследованием деятельности Hermitage Capital и Браудера в связи с инициированием ими в американских и швейцарских судах дела против ее клиента — российского бизнесмена Дениса Кацыва.

— Я располагаю информацией об уклонении компаниями Браудера от уплаты налогов и занижении дивидендов, выплачиваемых в бюджет РФ, — рассказала Весельницкая. — Я составила собственную хронологию деятельности Браудера в России с 1996 года.

По словам Весельницкой, чтобы изучить массив документов про Браудера, его сотрудников, методах их работы в России и клиентах, она «закрылась на полгода в своем кабинете».

Нынешний судебный процесс в Тверском суде Москвы — второе дело в отношении Браудера, которое российский суд слушает в заочном порядке — в отсутствие подсудимых в связи с их розыском. Сумма причинённого ими ущерба, по мнению обвинения, составляет 3,5 млрд рублей. Это дело СК выделил из общего производства, по которому Браудер несколько лет назад уже был осужден заочно вместе с покойным юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Адвокат Весельницкая получила известность после того, как летом в американских СМИ появилась информация о ее связях с командой Дональда Трампа. Тогда сообщалось, что в июне прошлого года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с Весельницкой, так как она якобы имеет связи в Кремле и располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон. Публикации вызвали возмущение у оппонентов президента США, полагающих, что встреча может свидетельствовать о сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.

Сам Трамп-младший говорил, что на встрече не узнал ничего интересного о Клинтон. А Весельницкая заявляла, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Сергей Лебеденко