Власти Москвы продлили программу «Моя улица» до 2020 года и увеличили расходы на нее, передает РБК со ссылкой на проект бюджета столицы.

Планировалось, что программа будет длиться с 2015 по 2018 годы. За первые два года были отремонтированы более 100 улиц, в 2017 году работы должны пройти на 80 улицах.

По данным РБК, власти в ближайшие три года потратят на программу 94,5 млрд рублей. В следующем году расходы на «Мою улицу» составят 33,3 млрд рублей, в 2019-м — 30,6 млрд рублей, в 2020 году — 30,5 млрд рублей.

Летом «Коммерсант» сообщил, что московское управление ФАС обнаружило нарушения более чем на 4 млрд рублей после проверки закупок по программе благоустройства «Моя улица». ФАС проверила закупки по благоустройству Тверской улицы (от Моховой улицы до Пушкинской площади), а также тендеры на укладку гранитной тротуарной плитки и бордюров.

Однако в мэрии отвергли нарушения при закупках по программе «Моя улица».