Израиль объявил о выходе из ЮНЕСКО вслед за США

Израиль решил выйти из ЮНЕСКО, передает «Би-би-си». Заявление поступило через час после аналогичного решения США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху счел решение США «храбрым и высоконравственным».

Ранее США объявили о выходе из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). При этом США намерены учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО.

Напомним, что еще в 2011 году Вашингтон отказался спонсировать организацию после принятия в ЮНЕСКО Палестины. Из-за этого организация лишилась 22% своего финансирования.