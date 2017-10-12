Роскосмос сменил главу Центра подготовки космонавтов

Роскосмос уволил главу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина Юрия Лончакова, передает РБК.

Лончаков покуинул свой пост «в связи с необходимостью профилактического лечения».

Временно исполняющим обязанности начальника центра назначен Максим Харламов. До этого он работал заместителем начальника по управлению и развитию центра.

В апереле российский космонавт Геннадий Падалка написал заявление об отчислении из отряда космонавтов. При этом он раскритиковал работу Лончакова, обвинив его в непрофессионализме. По словам космонавта, руководитель центра принимал кадровые решения, исходя из своих личных соображений.

За последнее время Центр подготовки космонавтов покинули Олег Котов, Сергей Ревин, Сергей Волкова и другие космонавты.