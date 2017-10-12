Минздрав спрогнозировал начало эпидемии гриппа в России в ноябре

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что эпидения гриппа в России начнется в ноябре, передает Интерфакс.

По ее словам, зафиксировано «уже достаточно большое количество случаев заболеваний, но пока порог эпидемический не превышен». Она добавила, что массовая вакцинация позволила сократить в 3,5 раза заболеваемость гриппом.

«А смертность у нас снизилась просто в разы, практически в 20 раз за счет того, что резко уменьшилось число осложненных форм», — сказала она.

В прошлом году в некоторых регионах России действовал карантин. В Москве из-за ажиотажного спроса на противовирусные лекарства продажи некоторых из них выросли в разы. По данным Роспотребнадзора, в 2016 году подтверждены 503 смерти от осложнений, вызванных гриппом и ОРВИ.