Делегации Генштаба Минобороны отказали в визах США для поездки на брифинг в ООН

Делегации Генерального штаба Министерства обороны России отказали в визах США для поездки на брифинг военных России и Китая в штаб-квартире ООН, передает РИА Новости.

«Однако местная сторона всей делегации генерального штаба вооруженных сил России, включая генерал-лейтенанта Третьяка (первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Андрей Третьяк — ред.), въездную визу на территорию США не оформила», — сказал представитель Минобороны Александр Емельянов.

В четверг, 12 октября, в ООН прошел брифинг по проблематике развертывания США системы противоракетной обороны.

Отношения между Россией и США ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о новых санкциях против России. Документ, в частности, запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса страны.

В ответ на это Москва потребовала, чтобы Вашингтон к первому сентября сократил число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек (как позднее стало известно, персонал американских дипмиссий в России сократили на 755 человек). Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

В свою очередь, власти США потребовали Россию закрыть консульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.