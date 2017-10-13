«Коммерсант»: следствие проверяет всех высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора

Следственный комитет проверяет на причастность к финансовым махинациям в Роскомнадзоре всех высокопоставленных сотрудников центрального аппарата ведомства. Об этом сообщают источники «Коммерсанта».

По данным газеты, ФСБ в течение около полугода собирала материалы в отношении работников Роскомнадзора. Сотрудники службы прослушивали телефонные переговоры и изучали движение средств по счетам чиновников, а также проводили выемки информации из банкоматов, которыми пользовались сотрудники Роскомнадзора.

На основании собранных материалов следственное управление СКР по Южному округу Москвы возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении неустановленных руководителей центра.

Как уже ранее сообщали СМИ, по версии следствия, сотрудникам Роскомнадзора незаконно начисляли дополнительные зарплаты, фиктивно трудоустраивая их в подведомственный ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Такая схема действовала с 2012 года по февраль 2017 года. За это время, как полагают в СК, было похищено более 20 миллионов рублей.

В свою очередь, организатором схемы, по мнению следствия, могла выступать гендиректор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева. Давая показания, она сообщила, что фиктивно трудоустраивала на предприятие сотрудников Роскомнадзора, на карточки которых в Сбербанке потом начислялись зарплаты. Однако по ее словам, целью схемы не было хищения денег, напротив организация надеялась поддержать «ценных» сотрудников ведомства.

Сам же ФГУП, распределяющий и контролирующий частоты на территории России и выдающий заключения о возможности эксплуатации тех или иных частот, также уполномочен оказывать платные услуги. За счет этого, как отмечает «Коммерсант», сотрудники предприятия получают довольно большую зарплату.

Так, доход гендиректора ГРЧЦ Анастасии Звягинцевой в 2016 году составил более 13 миллионов рублей. При этом, по словам ее защитников, от зарплатных схем, она не получила ни копейки.

По версии адвокатов обвиняемых в мошенничестве сотрудников Роскомнадзора и подведомственного ему ФГУПа, в действиях их клиентов нет состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК. По мнению защитников, если нарушения имели место, их следует рассматривать не как уголовные, а как финансовые или налоговые.

Напомним, накануне стало известно, что суд отправил под домашний арест по обвинению в мошенничестве троих сотрудников Роскомнадзора. Среди них пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, начальник правового управления регулятора Борис Едидин, а также глава аппарата ведомства Александр Весельчаков. Также, по данным СМИ, фигурантом уголовного дела стала гендиректор подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный Радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева. Ранее сообщалось, что после допроса ее отпустили под подписку о невыезде.