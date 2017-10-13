CNN обвинил Россию в попытках посеять ненависть в США через Pokemon Go

Российские власти якобы пытались разжечь расовую ненависть и вызвать напряженность в американском обществе с помощью игры Pokemon Go, утверждает телеканал CNN.

«Российские усилия по вмешательству в американскую политику не остановились на Facebook и Twitter. Исследование российского аккаунта показывает, что щупальца распространились на YouTube, Tumblr и даже на Pokémon Go», — говорится в сюжете телеканала.

CNN считает, что к кампании «Не стреляйте в нас» может быть причастна «связанная с Кремлем фабрика троллей». В свою очередь, название кампании, по мнению журналистов, может иметь отношение к лозунгу «Поднимите руки, чтобы в вас не выстрелили», который стал популярным после убийства афроамериканца Майкла Брауна полицейским. Таким образом, организаторы кампании планировали вызвать расовую напряженность в американском обществе, считает телеканал.

Организаторы кампании, как утверждает CNN, советовали участникам Pokemon Go искать покемонов в местах, связанных с превышением полицией своих полномочий. При этом во время игры использовались имена жертв полицейского произвола.

Напомним, ранее конгрессмены запросили у Facebook подробную информацию об источниках так называемой «политической рекламы, оплаченной из России», которая, как ранее сообщали американские СМИ, была размещена в социальной сети в период президентских выборов в США в 2016 году.