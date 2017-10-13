РБК: ФСБ сообщила о гостайне в деле сотрудников Роскомнадзора

Часть документов уголовного дела о финансовых махинациях в Роскомнадзоре, в рамках которого троим высокопоставленным сотрудникам ведомства уже предъявили обвинения, засекречена. Об этом РБК рассказал источник в ФСБ, знакомый с материалами следствия.

По словам собеседника издания, речь идет о материалах, касающихся деятельности госпредприятия, подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр», которое занимается выдачей и контролем радиочастот и радиочастотных каналов.

Собеседник издания также отметил, что некоторые из находящихся под следствием чиновников Роскомнадзора являются носителями гостайны. Именно поэтому Чертановский райсуд Москвы избирал меры пресечения высокопоставленным чиновникам ведомства в закрытом режиме.

В частности, дальнейшие слушания по делу пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского также пройдут в закрытом режиме, отметил источник РБК.

Напомним, накануне стало известно, что суд отправил под домашний арест по обвинению в мошенничестве троих высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. Среди них пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, начальник правового управления регулятора Борис Едидин, а также глава аппарата ведомства Александр Весельчаков. Также, по данным СМИ, фигурантом уголовного дела стала гендиректор подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный Радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева.

Как сообщали СМИ, следствие подозревает руководство Роскомнадзора в фиктивном трудоустройстве своих сотрудников в подведомственном ФГУП «Главный радиочастотный центр». Таким образом, сотрудники Роскомнадзора получали двойную зарплату, в действительности не появляясь во ФГУПе.