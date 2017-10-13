Милонову снова укажут на «недопустимость нарушения правил депутатской этики»

Комиссия Госдумы по этике решила указать депутату Виталию Милонову на «недопустимость нарушения правил депутатской этики». Об этом говорится в ответе комиссии на обращение активиста Алексея Тимошенко, который обвинял депутата, в частности, в разжигании вражды и ненависти в отношении ЛГБТ. Об этом активист сообщил на сайте Change.org.

В ответе председателя комиссии Отари Аршба на обращение активиста говорится, что решение о замечании Милонову было принято после «всестороннего и обстоятельного» рассмотрения обращения.

Напомним, ранее в июле Тимошенко создал на Change.org петицию с требованием проверить депутата Виталия Милонова на соответствие нормам депутатской этики. Автор петиции указывал на ряд высказываний Милонова в адрес ЛГБТ-сообщества, которые, по мнению активиста, являются оскорбительными.

Отметим, что это уже не первый раз, когда комиссия Госдумы по этике обращает внимание на поведение Милонова.