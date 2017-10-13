Gett заподозрил «Яндекс.Такси» в слежке за телефонами клиентов

Онлайн-сервис заказа такси Gett попросил руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева изучить деятельность «Яндекс.Такси». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.

Как объяснила представительница Gett в России Алена Балакирева, в компании считают, что «Яндекс.Такси» может с помощью скрытых функций в своем приложении следить за пользователями.

Как отмечает газета, подозрения в отношении сервиса такси «Яндекса» у Gett появились после жалоб пользователей. К примеру, в начале октября Тимофей Васильев написал в фейсбуке, что после того, как он установил приложение Gett цены на услуги «Яндекс.Такси» снизились.

В письме Gett говорится, что компания провела исследование цен поездок в приложении «Яндекса» и выяснила, что цена поездки в «Яндекс.Такси» примерно в 60% случаев ниже, если у пользователя также есть приложение Gett. По мнению специалистов компании, это связано с тем, что «Яндекс.Такси» фиксирует все установленные на мобильном телефоне приложения.

Gett считает, что «Яндекс» может использовать полученную информацию для манипулирования ценами. Таким образом, в действиях компании могут быть признаки недобросовестной конкуренции и дискриминации пользователей, у которых нет приложения Gett, отмечается в письме компании руководителю ФАС.

В свою очередь, представитель ФАС отказался комментировать «Ведомостям» содержание письма, пояснив, что оно поступило с пометкой «для служебного пользования».

Представитель «Яндекс.Такси» Владимир Исаев сказал газете, что компании неизвестно о жалобах Gett. По словам Исаева, у «Яндекс.Такси» «точно такой же, как и у Gett, доступ к информации о пользователях», и «никакого влияния на цену поездки установленные приложения, а также цвет телефона и размер его дисплея не оказывают».

Ранее в июле «Яндекс» и Uber договорились о создании нового крупнейшего участника российского рынка онлайн-такси. Предполагалось, что контроль в объединенном бизнесе получит «Яндекс».