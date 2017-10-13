Недокуренную сигару Уинстона Черчилля продали за 12 тысяч долларов
На торгах аукционного дома RR Auction в американском Бостоне за 12 тысяч долларов продали недокуренную сигару бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
В сообщении RR Auction отмечается, что эту сигару кубинской марки La Corona Черчилль выкурил лишь наполовину в парижском аэропорту Ле-Бурже 11 мая 1947 года. Сигару сохранил британский пилот Уильям Алан Тернер, экипаж которого перевозил Черчилля с его женой из Лондона в Париж и обратно.
Half-smoked Winston Churchill cigar sells for $12,000 https://t.co/I09evgrS8a pic.twitter.com/LTHnycGqYH— WPRI 12 (@wpri12) October 13, 2017
Также известно, что сигара была изготовлена по специальному заказу. На нее нанесли имя британского политика. Сигару приобрел коллекционер из американского штата Флорида.
Напомним, Уинстон Черчилль возглавлял британское правительство в периоды с 1940 по 1945 год, а также с 1951 по 1955 год. Политик скончался 24 января 1965 года.