Недокуренную сигару Уинстона Черчилля продали за 12 тысяч долларов

На торгах аукционного дома RR Auction в американском Бостоне за 12 тысяч долларов продали недокуренную сигару бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

В сообщении RR Auction отмечается, что эту сигару кубинской марки La Corona Черчилль выкурил лишь наполовину в парижском аэропорту Ле-Бурже 11 мая 1947 года. Сигару сохранил британский пилот Уильям Алан Тернер, экипаж которого перевозил Черчилля с его женой из Лондона в Париж и обратно.

Также известно, что сигара была изготовлена по специальному заказу. На нее нанесли имя британского политика. Сигару приобрел коллекционер из американского штата Флорида.

Напомним, Уинстон Черчилль возглавлял британское правительство в периоды с 1940 по 1945 год, а также с 1951 по 1955 год. Политик скончался 24 января 1965 года.