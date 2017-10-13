Телеканалы отказались рекламировать «Матильду»

Российские телеканалы отказались выпускать рекламу фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом «Би-би-си» рассказал сам Учитель.

По его словам, режиссеру не объяснили причину отказа. «Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать», — считает Учитель.

Режиссер также заявил, что деньги за рекламу были отданы, однако их потом вернули. На каких каналах планировалось выпустить рекламный ролик режиссер не уточнил. На уточняющий вопрос корреспондента «Би-би-си» идет ли речь о «Первом канале», «России 1» и НТВ, Учитель ответил: «Да, и эти тоже».

Источник издания добавил, что с рекламным предложением обратились к телеканалу «Пятница». В пресс-службе «Пятницы» заявили, что «телеканал не может комментировать или опровергать коммерческие сделки селлера, поскольку не заключает их сам».

Позже ВГТРК заявил Интерфаксу, что предложения о размещении рекламы «Матильды» не поступало.

«Би-би-си» уточняет, что 15-секундный ролик специально подготовили для телевидения и в нем не содержалось фрагмента с обнаженной грудью, который был показан в официальном трейлере фильма и против которого так возмущались активисты.

Ранее православные активисты также передали в приемную президента России Владимира Путина более 100 тысяч подписей. Они попросили лишить прокатного удостоверения картину, премьера которой должна состояться уже в октябре.

От проката фильма отказались Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» по соображениям безопасности. Однако, как сообщает RNS, сеть все-таки вернула в прокат фильм. В пресс-службе изданию пояснили, что кинотеатры сети больше не получают письма с угрозами.

Фильм «Матильда» Алексея Учителя неоднократно подвергался критике со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Активисты организации «Христианское государство – Святая Русь» разослали письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма. В настоящее время они находятся за решеткой, в отношении лидера организации возбуждено дело об экстремизме.

Максим Прошкин