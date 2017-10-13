РБК узнало об увольнении главного судмедэксперта Москвы из-за уголовного дела

В Москве уволили главного судмедэксперта столицы Евгения Кильдюшова из-за уголовного дела, которое расследует МВД, сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции, Минздраве и Следственном комитете.

В пресс-службе Минздрава РБК рассказали, что Кильдюшов написал заявление об уходе по собственному желанию. «Заявление было удовлетворено. В настоящее время он не является главным внештатным специалистом-судмедэкспертом ДЗМ», — добавили в пресс-службе.

По словам собеседников агентства, в начале октября в нескольких столичных моргах, в том числе в Бюро судебно-медицинской экспертизы и морге больницы им. Боткина, прошли обыски.

Источники рассказали, что после закрытия части моргов, трупы стали отправлять в царицынский морг. «В результате того что в морге отсутствовала нормальная вентиляция, 12 сотрудников заразилось туберкулезом», — пояснил собеседник.

После чего следователи в 2016 году возбудили уголовное дело по факту халатности, а на данный момент проходит ряд медицинских экспертиз.

Максим Прошкин