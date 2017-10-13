«Мемориал» признал политзаключенным экс-секретаря суда, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным бывшего секретаря суда в Санкт-Петербурге Александра Эйвазова, которого арестовали по делу о воспрепятствовании правосудию, сообщается на сайте организации. Эйвазов отказался подписать протокол заседания задним числом.

«Мы полагаем, что преследование Эйвазова — месть за его попытку привлечь внимание к нарушениям закона в суде. Обвинение является абсолютно надуманным. Неподписание Эйвазовым протокола не имело никаких последствий для судопроизводства по делу: приговор был вынесен и утвержден в апелляции, несмотря на отсутствие подписи секретаря», — рассказали в «Мемориале».

Напомним, что бывшего секретаря петербургского суда и члена партии «Единая Россия» Александра Эйвазова арестовали по делу о воспрепятствовании правосудию (часть 3 статьи 294 УК).

Поводом для ареста стал тот факт, что в ноябре 2016 года Эйвазов не успел подписать протокол судебного заседания до выхода на больничный, а затем, уже уволившись из суда, отказался подписывать его задним числом.

По версии следствия, Эйвазов «на почве личной неприязни к судье, желая отмены приговора» не сделал и не подписал часть протокола заседания на процессе муниципального депутата Тимофея Кунгурова, обвиняемого в мошенничестве. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, протокол должен быть подписан в течение трех дней.

По словам задержанного, судья Ирина Керро незаконно вынесла решение по делу Кунгурова без протокола.

Анастасия Тороп