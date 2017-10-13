В Новосибирске студента задержали на лекции из-за акции 7 октября

Полиция задержала студента Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Даниила Бебекина во время лекции, передает «Тайга.инфо».

Его подозревают в нарушении части 5 статьи 20.2 КоАП России (нарушение участником правил проведения публичных мероприятий). Речь идет об акции 7 октября.

«Они еще приходили за несколькими людьми, но их не застали на парах. Похоже, что составили списки по территориям и решили сразу собрать всех с НГТУ», — сказал глава регионального отделения незарегистрированной Партии прогресса Андрей Гладченко.

Напомним, 7 октября в 80 городах России прошла акция сторонников Алексея Навального. Во многих городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, власти не согласовали проведение акции.

Как отмечает «Тайга.инфо», задержания организаторов и участников акции в Новосибирске начались с 9 октября. В этот день задержали координатора местного штаба Навального Сергея Бойко. Ему вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение правил проведения массовых мероприятий).