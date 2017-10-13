Суд приговорил к условному сроку замглавы Центра информбезопасности ФСБ

Московский окружной суд приговорил замначальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрия Правикова к трем годам условно. Об этом Republic рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По ее словам, Правикова приговорили по статьям «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Пресс-секретарь добавила, что приговор был обжалован в Верховном суде, однако жалоба в судебную инстанцию еще не поступила.

«Уголовное дело в отношении офицера возникло после конфликта с руководством: Правиков хотел сменить место работы и уйти в центр защиты информации и специальной связи ФСБ», — сказал источник издания.

По информации Republic, Правиков работал в управлении информационных технологий, которое занимается компьютерными экспертизами.

Напомним, что в январе стало известно об аресте начальника отдела ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова, его подчиненного Дмитрия Докучаева и главы отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Всем им предъявили обвинение в государственной измене.

Отметим, что Минюст США также предъявил обвинения Дмитрию Докучаеву и еще троим россиянам в кибератаке на Yahoo. В американском ведомстве считают, что хакеры были в сговоре с сотрудниками ФСБ и взламывали аккаунты по их поручению.

По сведениям «Новой газеты», Докучаев является одним из членов хакерской группировки «Шалтай-Болтай».

Максим Прошкин