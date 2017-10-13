Специалисты предупредили клиентов Сбербанка и ВТБ 24 о кражах денег через Viber
Специалисты Hi-Tech Mail.Ru рассказали о новой схеме мошенников, которые через Viber делают рассылку сообщений от имени банков, сообщается на сайте сервиса.
Мошенники представляются сотрудниками Сбербанка или ВТБ 24. В сообщениях указывается информация о проведенной по карте операции, которую пользователь не совершал.
Специалисты отмечают, что банки не пользуются мессенджерами для рассылки уведомлений об операциях.
@Ozon_ru @vtb @Viber у меня нет карт в ВТБ, и я ничего не покупал в ozon.ru pic.twitter.com/yURB59r9x7— Givi Sheroziya (@givisheroziya) September 19, 2017
В сообщении есть номер, по которому нужно позвонить, если эта операция не совершалась. Когда пользователь звонит по этому номеру, то мошенники просят назвать его номер карты и трехзначный код CVV2 для идентификации.
«Но на самом деле они хотят получить доступ к вашим деньгам на карте. Запомните, что не стоит никому называть любые данные своей банковской карты, тем более по телефону!» — сказано в сообщении Hi-Tech Mail.Ru.
Ранее Сбербанк рассказывал о новом способе кражи денег из банкоматов российских банков. По данным организации, в банкомате определенной марки просверливают отверстие, подключается шина, через которую деньги выплачиваются мгновенно.