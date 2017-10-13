МВД возбудило уголовное дело из-за хищений при поставках пайков для Росгвардии и Минобороны

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии. Об этом РБК узнало от источников, близких к Минобороны и к МВД. Поставщиками выступали Барышский мясокомбинат (БМК) и компания-посредник «Оборонпродкомплект».

По данным источников, дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) было возбуждено 27 сентября этого года. Уголовное дело состоит из двух эпизодов

Предполагается, что в течение 2015 года группа лиц из более десяти человек похитили бюджетные средства на сумму не менее 98 млн рублей, завысив стоимость поставки пайков для Росгвардии. Во втором эпизоде речь идет о мошенничестве при поставках пайков для Минобороны на сумму не менее 122 млн рублей.

Финансовый директор БМК Михаил Родников подтвердил наличие уголовного дела, но подчеркнул, что оно заведено «в отношении неустановленного круга лиц».

Анастасия Тороп