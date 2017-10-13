Деятели культуры записали видео в поддержку автора «Новой газеты» Али Феруза

Друзья автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов), который находится в тюрьме для иностранцев, записали видео в его поддержку. В ролике снялись музыкант Андрей Макаревич, театральный режиссер Михаил Угаров, поэт и писатель Дмитрий Быков, журналистка и основательница «Руси Сидящей» Ольга Романова, политактивист Ильдар Дадин, телеведущий Александр Архангельский и председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

«Журналист Али Феруз уже больше двух месяцев находится в центре для депортации. Российский суд постановил выдворить его в Узбекистан. Европейский суд по правам человек запретил выполнять это решение. В Узбекистане его ждут пытки и незаконное тюремное заключение. Стало быть, Али Феруз должен быть отправлен в третью страну», — заявила Романова.

«Новая газета» благодарит авторов и участников видео за поддержку Али.

Напомним, что 1 августа Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить Феруза из России в Узбекистан на основании того, что он, как посчитал суд, нарушил часть 3.1 статьи 18.8 КоАП — правила въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

8 августа Мосгорсуд приостановил решение Басманного суда о выдворении Феруза из-за решения ЕСПЧ, который запретил перемещение журналиста до рассмотрения его жалобы в Европейском суде. Однако суд постановил, что Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев до окончательного решения ЕСПЧ.

Сейчас в суде рассматривается иск журналиста к МВД России из-за отказа предоставить ему временное убежище в стране.