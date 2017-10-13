Никиту Белых госпитализировали в больницу «Матросской тишины»

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская тишина», передает Интерфакс со ссылкой на адвоката Андрея Грохотова.

«Моего подзащитного госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", врачи им сейчас занимаются», — сказал Грохотов.

В среду, 11 октября, судья Васюченко объяснила, по ее ходатайству Белых госпитализируют в четверг 12 октября. Перед заседанием у бывшего губернатора, страдающего сахарным диабетом, понизилось артериальное давление, ему вызвали скорую в суд.

На прошлом заседании закончился допрос Белых. Он дал дополнительные пояснения о своих отношениях с предпринимателями Альбертом Ларицким и Юрием Зудхаймером, которые проходят по делу в качестве свидетелей обвинения.

Напомним, Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в столичном ресторане. Его обвиняют в получении взятки за оказание помощи предприятиям «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Позднее в отношении Белых возбудили еще одно дело по статье 290 УК России. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от Ларицкого. Сам Белых отрицает свою вину.