Глава Олимпийского комитета США призвал наказать Россию за допинг

Национальный олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет к активным действиям против российского спорта за 4 месяца до Олимпиады в Корее. Об этом сообщает ABC News.

В своем выступлении перед членами олимпийского сообщества США Блэкмун заявил, что «то, что не было сделано никаких действий в отношении доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в котором описана российская допинговая система, испортившая Олимпийские игры-2014 в Сочи, удручает».

По словам Блэкмана, американские спортсмены шокированы тем, что результаты Олимпиады в Сочи до сих пор не пересмотрены, ни одна из медалей той Олимпиады не перешла к другому владельцу и ни один спортсмен не дисквалифицирован.

«Время для действий — сейчас», — заявил Блэкмун.

Ранее стало известно, что МОК перепроверил взятые на Играх в Сочи и Ванкувере допинг-пробы россиян. Результаты повторных анализов пока не сообщаются.

Напомним, что антидопинговые агенства 28 стран обратились с призывом к МОК отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. При этом они отмечают, что не против, если российские спортсмены выступят под нейтральным флагом после тщательного допинг-контроля.

В прошлом году Макларен представил доклад, в котором рассказал о государственной допинговой программе в России. По информации комиссии, более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

В результате олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике, а также паралимпийская команда были отстранены от Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро в полном составе.

Анастасия Тороп