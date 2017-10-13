На Украине запретили принимать рубли с изображением Крыма

Национальный банк Украины запретил финансовым организациям принимать российские рубли, на которых изображен Крым. Соответствующий запрет размещен на сайте украинского регулятора.

«Национальный банк Украины принял такое решение с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», — пояснили в банке.

В банке пояснили, что запрет действует на российские деньги, на которых изображены карты, символы, здания, памятники и другие объекты, расположенные «на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины».

Согласно новым правилам, ограничения коснулись валютно-обменных операций, купли-продажи наличных между банками и денежных переводов «Укрпочты».

Ранее Банк России ввел в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей. На лицевой стороне двухсотрублевой купюры размещено изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом в 2000 рублей — мост на остров Русский и космодром «Восточный» в Амурской области.

Напомним, с июня по октябрь 2016 года проходил конкурс по выбору изображений для купюр, в нем было заявлено около 5000 достопримечательностей из 1113 городов.

Максим Прошкин