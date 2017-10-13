Премиальный сезон этого года открыла «Ясная поляна».

12 октября в Бетховенском зале Большого театра были вручены премии по трем номинациям. Из шорт-листа номинации «Современная русская проза», куда вошли Ксения Драгунская «Колокольников — Подколокольный», Олег Ермаков «Песнь тунгуса», Владимир Медведев «Заххок», Михаил Попов «На кресах всходних», Андрей Рубанов «Патриот» и Герман Садулаев «Иван Ауслендер».

Жюри под председательством Владимира Ильича Толстого, советника президента РФ по культуре, выбрали «Патриота» Андрея Рубанова.

В новой номинации «Событие» важнейшим событием сочли фестиваль детской книги «ЛитераТула».

Приз в категории «Иностранная литература» заслужил «Скромный герой» Марио Варгаса Льосы.

В 2010 году классик латиноамериканской литературы из ряда Хорхе Луиса Борхеса, Габриель Гарсиа Маркеса, Хулио Кортасара стал последним лауреатом Нобелевской премии по литературе, про которого, как сказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, не надо было объяснять народу, кто он такой. Перуанский писатель приехал на вручение премии с женой (бывшей женой Хулио Иглесиаса и матерью Энрике Иглесиаса). «Жемчужина», как прозвали ее в Испании за необыкновенную красоту, стала настоящим украшением церемонии, отличившейся в этом году осмысленным конферансом Феклы Толстой, содержательными речами Евгения Водолазкина, Павла Басинского, Алексея Варламова, Валентина Курбатова, Владимира Толстого, представлявших номинатов и победителей, и праздничной атмосферой. Ее лишь подчеркивало озадаченно-напряженное лицо победителя Андрея Рубанова, который никак не мог поверить, что именно он обошел столь сильных конкурентов. Кроме почета, он получит 3 млн рублей, а писатели, вошедшие в шорт-лист номинации «Современная русская проза», разделят между собой 1 млн.

Приз Марио Варгаса Льосы составил 1,2 млн руб., переводчик его романа Кирилл Корконосенко заслужил премию в размере 500 тыс. руб. Столько же получили и люди, сделавшие «Событие» (куратор — Ирина Рочева). «Выбор читателей», специальный приз Samsung Electronics, присужден Олегу Ермакову за роман «Песнь тунгуса».

«Ясная поляна» — на сегодня самая крупная ежегодная литературная премия России. Ее премиальный фонд — почти 7 млн рублей.

Южная Корея помогает нашей литературе, если не словом, то делом: «Samsung и музей-усадьба Льва Толстого уже 15 лет выступают соучредителями литературной премии «Ясная Поляна», продвигая богатое наследие классической русской литературы и поддерживая современных авторов», — Ким Ы Так, президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ, сказал чистую правду.