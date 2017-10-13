Экспертный совет ВАК: мы не участвуем в «травле» Мединского

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК), рекомендовавший лишить ученой степени министра культуры Владимира Мединского, выступил с публичным заявлением. Историки заявили, что их рекомендация носит чисто научный характер, и не является травлей министра, как это «пытаются представить некоторые СМИ и представители Мединского». Под обращением подписались два десятка человек.

«Звучащие в средствах массовой информации обвинения в “травле” В.Р. Мединского не имеют под собой оснований, поскольку заключение Экспертного совета ВАК не затрагивает ни личность, ни разнообразную деятельность В.Р. Мединского на занимаемых им постах», — говорится в заявлении (полный текст опубликован на портале «Троицкий вариант»).

Историки подчеркнули, что «обязаны выносить свое суждение исходя из высоких научных требований». «К этому же нас призывает и наша профессиональная этика, и желание сохранить престиж исторической науки. Попытки же придать процессу экспертизы диссертации В. Р. Мединского политическую или идеологическую окраску сознательно вводят общественность в заблуждение, они используются для того, чтобы отвлечь дискуссию из научной области в сферу полит- и информационных технологий», — отметили авторы заявления.

Историки обратили внимание на то, что «в выступлениях в поддержку диссертации В.Р. Мединского часто говорится о том, что его нельзя лишать ученой степени, поскольку в его диссертации отсутствует плагиат. Но одно лишь отсутствие плагиата еще не является гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации». Историки отметили, что утверждение о наличии плагиата «никогда не являлось главной претензией к автору ни со стороны заявителей В. Н. Козлякова, К. Ю. Ерусалимского и И. Ф. Бабицкого, ни со стороны членов Экспертного совета ВАК».

«Таким образом, рекомендация Экспертного совета лишить В.Р. Мединского ученой степени доктора исторических наук вызвана отнюдь не несогласием с его “видением истории” или с его “патриотической позицией”. Мы глубоко убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением», — заключили авторы.

Один из экспертов, поставивших свою подпись под заявлением, профессор «Высшей школы экономики» Олег Будницкий пояснил «Новой газете», зачем историкам понадобилось делать отдельное заявление после того, как совет уже вынес свое заключение по диссертации Мединского. «В некоторых СМИ началась совершенно разнузданная кампания в отношении рекомендации Экспертного совета. Очень многие вещи искажаются», — сказал он.

По словам Будницкого, в решение совета «пытаются привнести какую-то политику, хотя решение совета научно обосновано». «Особенно дико звучит, — в телевизоре это говорили — что Мединский подвергается травле. Это же смешно — ученые затравили министра. А человек написал некачественную работу», — сказал собеседник.

«Люди не совсем понимают научную иерархию. Экспертный совет ВАК является высшим экспертным органом. Он, например, дает рекомендации, какой совет утверждать, а какой нет. Он может вынести предупреждение совету или закрыть его после двух предупреждений. Я хочу, чтобы вы понимали: никакого другого профессионального заключения по диссертации Мединского быть не может. В составе Президиума ВАК (который теперь должен рассматривать вопрос о лишении ученой степени министра, — ред.) есть два или три историка. Остальные — представители самых разных специальностей. Поэтому, как правило, Президиум ВАК соглашается с мнением Экспертного совета», — пояснил Будницкий.

Он добавил, что историкам также было важно подчеркнуть, что именно Экспертному совету пришлось рассматривать диссертацию министра по существу. «Представители господина Мединского, в том числе на телевидении, говорят якобы о позитивных заключениях советов, которые рассматривали его диссертацию. Это неверно. МГУ отказался рассматривать диссертацию, именно поэтому ее отправили в Белгород. В Белгороде тоже не рассматривали диссертацию по существу. Таким образом, ни один совет не рассматривал диссертацию Мединского по существу. Это пришлось делать Экспертному совету. Нам было важно это подчеркнуть», — заявил Будницкий.

На прошлой неделе Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить ученой степени министра культуры России Владимира Мединского. Историки заявили, что его работа содержит «ложное положение, входящее в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма». Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин отмечал, что впервые эксперты предложили лишить ученой степени не за наличие плагиата, а за отсутствие науки в работе.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева, комментируя рекомендацию Экспертного совета ВАК лишить степени Мединского, заявила, что в диссертации «автор представил свое видение истории». Кроме этого, она выразила уверенность, что в его работе нет плагиата. Сам Мединский ранее неоднократно заявлял, что претензии к его диссертации носят не научный, а политический характер.

Теперь, согласно положению о присуждении ученых степеней, вопрос о лишении степени должен рассмотреть Президиум ВАК (заседание назначено на 20 октября), после этого — министр образования и науки Ольга Васильева.