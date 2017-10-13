РБК узнал о переходе «организатора ареста» экс-министра Улюкаева в банк «Пересвет»
Генерал ФСБ Олег Феоктистов, ранее возглавлявший службу безопасности «Роснефти» (его также называют одним из инициаторов дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева), перешел на работу в банк «Пересвет», который находится на санации у принадлежащего «Роснефти» Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на бывшего сотрудника правоохранительных органов, федерального чиновника и близкого к «Роснефти» источника.
По словам одного из собеседников издания, Феоктистов стал советником по кадрам главы ВБРР Михаила Полунина. До своего увольнения из ФСБ, как утверждает источник, Феоктистов несколько месяцев находился в отпуске и не принимал поступавшие предложения о работе, поскольку «они не соответствовали ему по должности или статусу и были сопряжены с переездом из Москвы».
С сентября 2016 года Олег Феоктистов руководил службой безопасности нефтяной компании «Роснефть». До этого Феоктистов служил заместителем руководителя управления собственной безопасности ФСБ. Именно он, по словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, написал заявление в ФСБ о вымогательстве взятки бывшим министром Алексеем Улюкаевым. Сам экс-министр заявил, что Феоктистов и Сечин организовали против него провокацию.
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Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике его служебного автомобиля обнаружили сумку с двумя миллионами долларов. По версии следствия, эти деньги Улюкаев вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную характеристику Минэкономразвития на сделку по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».