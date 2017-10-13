РБК узнал о переходе «организатора ареста» экс-министра Улюкаева в банк «Пересвет»

Генерал ФСБ Олег Феоктистов, ранее возглавлявший службу безопасности «Роснефти» (его также называют одним из инициаторов дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева), перешел на работу в банк «Пересвет», который находится на санации у принадлежащего «Роснефти» Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на бывшего сотрудника правоохранительных органов, федерального чиновника и близкого к «Роснефти» источника.

По словам одного из собеседников издания, Феоктистов стал советником по кадрам главы ВБРР Михаила Полунина. До своего увольнения из ФСБ, как утверждает источник, Феоктистов несколько месяцев находился в отпуске и не принимал поступавшие предложения о работе, поскольку «они не соответствовали ему по должности или статусу и были сопряжены с переездом из Москвы».

С сентября 2016 года Олег Феоктистов руководил службой безопасности нефтяной компании «Роснефть». До этого Феоктистов служил заместителем руководителя у​правления собственной безопасности ФСБ. Именно он, по словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, написал заявление в ФСБ о вымогательстве взятки бывшим министром Алексеем Улюкаевым. Сам экс-министр заявил, что Феоктистов и Сечин организовали против него провокацию.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике его служебного автомобиля обнаружили сумку с двумя миллионами долларов. По версии следствия, эти деньги Улюкаев вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную характеристику Минэкономразвития на сделку по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».