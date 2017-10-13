Режиссер Юрий Быков объявил об уходе из кино после сериала «Спящие» о спецслужбах

Режиссер, автор фильмов «Майор» и «Дурак» Юрий Быков заявил, что намерен уйти из кино из-за снятого им сериала «Спящие» о противостоянии российских и американских спецслужб. Об этом говорится в обращении Быкова к зрителям, опубликованном на странице режиссера «ВКонтакте».

«Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале. Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанное на патриотизме, — цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди все-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал всё прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране», — написал Быков.

Быков заявил, что «после совершенного» он больше не может быть публичной фигурой и «объектом следования».

«Мне придется уйти надолго в тень и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить», — подчеркнул режиссер.

Быков добавил, что фильм «Завод», над которым он сейчас работает, будет доделан, поскольку «есть деловые обязательства». «Но, вероятно, это будет моя последняя картина», — заключил он.

Сериал «Спящие», рассказывающий о противостоянии российских и американских спецслужб, будет показан на Первом канале.

Юрий Быков — режиссер фильмов «Майор» и «Дурак». Эти картины получили многочисленные награды на фестивалях.