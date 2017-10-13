Суд отказался приобщить к делу «болотника» Бученкова фотографии свидетелей защиты

Судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова отказалась приобщить к делу Дмитрия Бученкова фотографии свидетелей защиты, рассказала «Новой газете» адвокат Светлана Сидоркина.

В суде выступили четыре свидетеля защиты: корреспондент «Новой газеты» Анна Артемьева, фотожурналист Евгений Фельдман, активисты Денис Зоммер и Евгений Бузев.

По словам адвоката, следствие проводило экспертизу, использовав раскадровку видеоматериалов. Тогда сами эксперты признали этот материал условно пригодным для исследования из-за плохого качества снимков.

«Тот материал, который хотела представить защита, хорошего разрешения. Фотографии пригодны для исследования», — объяснила Светлана Сидоркина.

Человек в черном, которого следствие называет Дмитрием Бученковым. Фото: Евгений Фельдман для «Новой газеты»

Однако судья отказалась приобщать к делу снимки, объясняя тем, что они «поступили от неизвестного источника». Как подчеркнула Сидоркина, в суде выступали журналисты, которые лично работали на Болотной площади. «Источник фотографий известен, время, когда они были сделаны, известно. Суд поступил незаконно», — добавила адвокат.

Анна Артемьева и Евгений Фельдман работали 6 мая 2012 года на Болотной площади по заданию «Новой газеты». В архивных фотографиях редакция нашла снимки человека в черном, которого следствие называет Бученковым.

Следующее заседание судья назначила на 16 октября. Однако адвокаты Бученкова Светлана Сидоркина и Илья Новиков просили перенести на другую дату, потому что в этот день они заняты в других процессах.

Напомним, Дмитрия Бученкова обвиняют в участии в массовых беспорядках во время проведения «Марша миллионов» 6 мая 2012 года на Болотной площади и нападении на полицейских. Он не признает свою вину. По его словам, во время массовой акции протеста 6 мая 2012 года находился в гостях у родителей в Нижнем Новгороде.

Бученкова арестовали в декабре 2015 года на основании видеоматериалов с Болотной площади. Обвинение полагает, что на видеоматериалах изображен именно Бученков. С марта 2017 года он находится под домашним арестом.