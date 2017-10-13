Новая газета

Активисты «Другой России» закидали дымовыми шашками офис НАТО в Москве. Участников акции разыскивает полиция

Общество

Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» забросали парковку информационного бюро НАТО на Мытной улице в Москве дымовыми шашками. Об этом Интерфаксу рассказал представитель партии Александр Аверин.

По словам Аверина, таким образом, активисты потребовали «вывести американские базы из Европы». Собеседник добавил, что во время акции ни один из ее участников не был задержан.

По данным ТАСС, участников акции разыскивает столичная полиция.

Теги:
нато, лимонов, другая россия
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