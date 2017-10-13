Трамп обвинил Иран в поддержке террористов

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана в спонсировании террористов из запрещенных в России организаций «Аль-Каиды» и «Талибана», а также укрывательстве после терактов 11 сентября сына Усамы бен Ладена. Об этом сообщает CNN.

Президент США заявил, что Ираном управляют «фанатики». В своей речи он вспомнил разгон массовых акций протеста в республике после президентских выборов 2009 года, а также указал на то, что власти страны поддерживают режим президента Сирии Башара Асада.

Помимо этого, по словам Трампа, власти Ирана причастны к кибератакам против США и их союзников.

Трамп также объявил о новой стратегии Вашингтона в отношении Ирана, президент заявил о готовности вывести США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в любой момент. Правда, позднее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что США остаются в иранской ядерной сделке.

Напомним, СВПД — это соглашения, принятое Ираном, Германией, Францией, Великобританией, США, Россией и Китаем в 2015 году. Оно вступило в действие в январе 2016 года. Согласно СВПД, Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу. Взамен на исполнение требований США, Евросоюз и ООН обязались постепенно снимать экономические санкции с Ирана.