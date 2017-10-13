Тимошенко заявила о планах баллотироваться в президенты Украины

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах на Украине, которые должны состояться в марте 2019 года. Об этом Тимошенко сказала в эфире телеканала NewsOne.

«Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги», — заявила Тимошенко.

Народный депутат отметила, что ранее поддерживала на посту президента Виктора Ющенко и Арсения Яценюка на посту премьер-министра. Однако по ее мнению, «это ни к чему не привело».

«Я больше никому не доверю это дело», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко занимается «отмыванием средств» из госбюджета страны на «фиктивных контрактах» по обеспечению украинской армии.

Юлия Тимошенко участвовала в выборах президента Украины в 2010 году. Тогда политик смогла выйти во второй тур выборов, где уступила Виктору Януковичу.