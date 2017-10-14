СМИ: сирийскую Ракку полностью освободили от боевиков ИГ

Сирийский город Ракка, который считался главным опорным пунктом запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии, полностью освободили от боевиков. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Arabiya.

По словам собеседников издания, оставшиеся группы боевиков сдались отрядам вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии».

Накануне СМИ со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба России Сергея Рудского сообщили, что под контролем боевиков ИГ осталось менее 8% сирийской территории.

«На сегодняшний день под контролем ИГ остается 14 тысяч 800 квадратных километров, что составляет менее 8% сирийской территории», — заявил накануне Рудской.

10 октября представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-космические войска России уничтожили экономическую инфраструктуру «Исламского государства» в Сирии.

Ранее, в конце сентября Минобороны отчиталось об успехах в борьбе с боевиками в Сирии. Сообщалось, что военные убили 2 359 человек и ранили еще 2,7 тыс.