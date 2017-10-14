МИД России: погибшие в сирийском Идлибе дети стали жертвой наркотиков, а не химатаки

В МИД России заявили, что дети из сирийского города Хан-Шейхун, которые по версии США 4 апреля были подвержены атаке зарином, судя по фотографиям, скорее находились под воздействием психотропных веществ. Об этом в ходе брифинга в штаб-квартире ООН сказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Михаил Ульянов, передает Интерфакс.

Показав фотографии с изображением несколько пострадавших в Хан-Шейхуне детей, Ульянов указал на глаза детей. По его словам, «у якобы пострадавших от зарина детей до предела расширены зрачки, тогда как в случае применения зарина они должны были сузиться до размеров точки».

Директор Департамента заявил, что именно эти фотографии постоянный представитель США Никки Хейли демонстрировала в Совете Безопасности ООН и именно они «стали поводом для нанесения ракетного удара» США по сирийской авиабазе Шайрат.

В конце июля, как сообщали СМИ, Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила использование в апреле газа зарин при атаке на Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Ранее использование зарина также подтвердила французская разведка.

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Напомним, жертвами инцидента, который произошел четвертого апреля в провинции Идлиб, стали не менее 89 человек, еще более 557 получили ранения. У пострадавших обнаружили признаки химического отравления.

Власти США обвинили власти Сирии в совершении химатаки, а Россию — в поддержке режима Башара Асада.