Обвиняемый Украиной в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова дал показания в России

Следственный комитет России допросил бывшего гражданского мужа вдовы убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой — криминального авторитета Владимира Тюрина, которого Генпрокуратура Украины заочно обвиняет в организации этого убийства. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает «Коммерсант».

По словам собеседников издания, Владимир Тюрин сам приехал в главное следственное управление СКР, которое расследует уголовное дело об убийстве 23 марта в Киеве Дениса Вороненкова. Как утверждают источники, «авторитет» решил посетить следователей после сообщений Генпрокуратуры Украины о его возможной причастности к организации убийства бывшего депутата Госдумы.

Тюрин заявил следователям, что он не испытывал личной неприязни к Вороненкову, лично знакомы они не были, а их деловые интересы никогда не пересекались. Также Тюрин отрицает какие-либо связи со спецслужбами и за что мог быть убит Вороненков, «авторитет» не знает.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж вдовы парламентария Марии Максаковой Владимир Тюрин.

Напомним, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В него стрелял бывший боец Нацгвардии Украины Павел Паршов. После нападения его застрелил охранник экс-депутата.

Украинские власти назвали убийство актом терроризма со стороны России. Кремль возложил вину за гибель Вороненкова на Украину. Расследование убийства занимаются правоохранительные органы обеих стран.