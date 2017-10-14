Обвиняемый Украиной в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова дал показания в России
Следственный комитет России допросил бывшего гражданского мужа вдовы убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой — криминального авторитета Владимира Тюрина, которого Генпрокуратура Украины заочно обвиняет в организации этого убийства. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает «Коммерсант».
По словам собеседников издания, Владимир Тюрин сам приехал в главное следственное управление СКР, которое расследует уголовное дело об убийстве 23 марта в Киеве Дениса Вороненкова. Как утверждают источники, «авторитет» решил посетить следователей после сообщений Генпрокуратуры Украины о его возможной причастности к организации убийства бывшего депутата Госдумы.
Тюрин заявил следователям, что он не испытывал личной неприязни к Вороненкову, лично знакомы они не были, а их деловые интересы никогда не пересекались. Также Тюрин отрицает какие-либо связи со спецслужбами и за что мог быть убит Вороненков, «авторитет» не знает.
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«Заказные убийства такого уровня раскрываются редко». Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Дениса Вороненкова
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж вдовы парламентария Марии Максаковой Владимир Тюрин.
Напомним, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В него стрелял бывший боец Нацгвардии Украины Павел Паршов. После нападения его застрелил охранник экс-депутата.
Украинские власти назвали убийство актом терроризма со стороны России. Кремль возложил вину за гибель Вороненкова на Украину. Расследование убийства занимаются правоохранительные органы обеих стран.