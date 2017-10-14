В России вступил в силу новый порядок получения водительских прав

В России с 14 октября вступили в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав. Изменения коснутся как автомобилистов, так и мотоциклистов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно новым правилам, автомобилистам нужно будет с первой попытки выполнить «заезд в бокс» задним ходом без повторного включения задней передачи. Раньше число попыток в регламенте не указывалось. Кроме того, новые правила запрещают экзаменующимся заезжать колесом за линию границы упражнения. До новых правил такой заезд допускался.

Будущие мотоциклисты теперь должны выполнять упражнение по скоростному маневрированию с элементами «змейки», разгона, торможения и объезда препятствий. Прежде эти упражнения не входили в экзамен.

Изменения также коснутся допуска к экзамену на права. Теперь инспекторы будут проверять документы кандидатов в водители, которые проходят обучение в одном регионе, а сдают экзамен на права в другом. Предполагается, что инспекторы будут направлять запрос в автошколу, чтобы выяснить, не фальшивые ли свидетельства об обучении и медосмотрах.

Помимо прочего, изменения коснутся и работы Госавтоинспекции с многофункциональными центрами (МФЦ). Теперь в случае потери прав, водители смогут получить новые в центрах за 15 дней. Также можно будет оформить там удостоверение международного образца.

Андрей Дубровский