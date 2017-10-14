Эксперты ВАК заявили об отсутствии у министра Мединского «базовых навыков историка»

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории при министерстве образования и науки прокомментировал свою рекомендацию лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Эксперты констатировали у министра «отсутствие базовых профессиональных навыков историка и, прежде всего, научного источниковедческого анализа привлеченных им источников». Соответствующее заявление экспертов ВАК опубликовано в научной газете «Троицкий вариант».

«В выступлениях в поддержку диссертации Мединского часто говорится о том, что его нельзя лишать ученой степени, поскольку в его диссертации отсутствует плагиат. Но одно лишь отсутствие плагиата еще не является гарантией соответствия работы требованиям, предъявляемым к докторской диссертации. При этом утверждение о наличии элементов плагиата никогда не являлось главной претензией к автору», — пояснили в совете ВАК.

Эксперты ВАК назвали безосновательными звучащие в СМИ обвинения в «травле» Владимира Мединского. По их словам, рекомендация лишить министра ученой степени не связана с его «видением истории» или с его «патриотической позицией».

«Мы глубоко убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением», — объяснили эксперты.

В заявлении ВАК также говорится, что заключение Экспертного совета «не затрагивает ни личность, ни разнообразную деятельность Мединского на занимаемых им постах». По мнению экспертов, ситуации вокруг диссертации Мединского придают «политическую или идеологическую окраску», «чтобы отвлечь дискуссию из научной области в сферу полит- и информационных технологий».

В начале октября Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить ученой степени министра культуры России Владимира Мединского. Историки заявили, что работа Мединского содержит «ложное положение, входящее в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма».

Глава Минобрнауки Ольга Васильева, комментируя рекомендацию экспертов ВАК о лишении степени Мединского, заявила, что в диссертации «автор представил свое видение истории». Она отметила, что в работе министра нет плагиата.

В свою очередь, сам Мединский считает, что претензии к его диссертации носят не научный, а политический характер.

Андрей Дубровский