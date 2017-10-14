Роскомнадзор потребовал удалить информацию о «зацепинге» и «руфинге» из соцсетей

Роскомнадзор потребовал от социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинга YouTube удалить страницы с информацией о «зацепинге» (способ проезда снаружи поезда, в частности на его крыше либо цепляясь за поручни и подножки) и «руфинге» (проникновение на крыши зданий и сооружений). Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

В ведомстве отмечают, что эти требования Роскомандзор направил на основании решений судов.

«Субкультуры “зацепинг” и “руфинг” можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

По данным регулятора, администраторы социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинга YouTube уже удалили информацию о «зацепинге» и «руфинге» со 187 страниц. Осталось очистить 91 страницу.

Напомним, в середине марта Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за угрозу безопасности пассажиров, который в частности предполагает ужесточение наказания для «зацеперов».