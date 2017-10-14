СМИ: экс-глава штаба Трампа получил от Дерипаски кредит на 26 млн долларов

Компания Yiakora Ventures, связанная с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом получила кредит на сумму 26 миллионов долларов от принадлежащей российскому бизнесмену Олегу Дерипаске компании Oguster Management. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на данные Гонконгской фондовой биржи.

По информации телеканала, Oguster Management Дерипаски выдала кредит Yiakora Ventures в форме займа погашаемого по требованию. При этом информации о том, была ли выплачена реальная сумма – нет.

NBC также обнаружила еще один крупный кредит (на семь миллионов долларов), выданный Oguster другой компании, также связанной с бывшим главой штаба Трампа, — LOAV Advisers Ltd. Этот кредит, как отмечает телеканал, был необеспеченным, то есть заемщику выдали сумму без каких-либо поручителей или залогов.

Общий объем деловых сделок между компаниями, согласно финансовым документам, хранящимися на Кипре и на Каймановых островах, за последние 10 лет составил около 60 миллионов долларов, отмечает телеканал.