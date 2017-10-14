Володин: Россия будет признавать решения ЕСПЧ только при участии в выборе судей

Россия не будет признавать решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если страна не будет участвовать в выборе судей. Об этом на брифинге в Петербурге заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РБК.

«Если мы не участвуем в выборах судей ЕСПЧ, решения суда на нас не будут распространяться, так как легитимности суда нет, исходя из того, что мы не были допущены к формированию этого суда», — заявил Володин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что

Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в случае, если не будет участвовать в выборе судей ЕСПЧ и нового председателя ПАСЕ.

Однако, по словам Володина, Россия не будет «хлопать дверью» в ПАСЕ. «Просто мы свою позицию заявили, перестали платить взносы и высказали мнение по вопросу, связанному с формированием структур, производных от ПАСЕ», — пояснил Володин, отметив, что речь идет как о ЕСПЧ, так и об институте комиссара по правам человека.