Собчак встретилась с Путиным

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на два осведомленных источника.

Как пишет «Би-би-си», формальной причиной для встречи стало интервью Путина для фильма о жизни и карьере Анатолия Собчака, который снимает телеведущая. Напомним, что Путин работал в команде Собчака в начале своей политической карьеры.

«После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», — сказал один из собеседников.

На вопрос действительно ли Собчак беседовала с Путиным ее мать Людмила Нарусова ответила, что Путин может стать одним из спикеров в фильме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию. Сама Собчак оказалась недоступной для комментариев, ее помощник на вопросы «Би-би-си» не ответил.

Напомним, по данным СМИ, Собчак может принять участие в президентских выборах 2018 года.

Газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации президента сообщила, что Кремль якобы планирует сделать основным соперником президента России Владимира Путина на выборах в марте 2018 года женщину.

Собчак отрицает возможность участия в президентской кампании. Однако по ее словам, об этом в последнее время так много говорят, что она «волей-неволей начала об этом задумываться».

Анастасия Тороп