В Кремле решили распространять позитивные новости о работе властей в преддверии выборов

В Кремле разработали план распространения позитивных инфоповодов под условным лозунгом «жизнь налаживается», который направлен на улучшение социального самочувствия граждан перед выборами президента 2018 года. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По данным собеседников «Би-би-си», на фоне ухудшения экономической ситуации больше позитивных новостей о работе властей необходимо для того, чтобы выборы не проходили в депрессивной обстановке.

Как пишет издание, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко уже попросил федеральные органы власти, а также разные компании промышленной, транспортной и энергетической отраслей предоставить АП информацию, которую можно использовать для демонстрации улучшения жизни.

Информацию о позитивных результатах Кремль собирается продвигать их через лояльные и государственные СМИ.

Ранее в Кремле задумались о создании digital-стратегии для привлечения внимания к президентским выборам. По данным РБК, главным претендентом на ее реализацию называют Mail. Ru Group. Стоимость работы может составить около 100 млн рублей.