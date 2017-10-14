В Казани прошел традиционный митинг памяти защитников города от войск Ивана Грозного

Фото: Борис Бронштейн / «Новая газета»

Акция, посвященная событиям 1552 года, собрала в периферийном сквере около 400 человек, в основном пожилого возраста. Интерес казанцев к ежегодному мероприятию, проводимому Всетатарским общественным центром (ВТОЦ), заметно снижается. Еще в недавнем прошлом День Памяти носил театрализованный характер, отмечался на главной площади города возле правительственных зданий, и многочисленные собравшиеся не ограничивались митингом — за ним следовало шествие по центральным улицам до Казанского кремля, где проводился массовый молебен.

На этот раз критика имперской политики Москвы отошла на задний план. ВТОЦ старательно подчеркивал, не о политическую, а культурную и историческую направленность мероприятия.

В частности, собравшиеся требовали сохранить в Республике Татарстан преподавание татарского языка как государственного и разрешить сдачу ЕГЭ на татарском языке.

Политики при этом все же избежать не удалось. Так, не был обойден вопрос о «Договоре о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». В резолюции митинга отмечено, что отказ от продления договора (а его срок недавно истек) нарушает права народов на самоопределение.

Также в очередной раз митингующие потребовали установить, наконец, памятник павшим защитникам Казани. Постановление об установке этого монумента было принято правительством республики еще в 1999 году.