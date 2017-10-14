В Краснодаре полиция пришла к несовершеннолетнему сыну активистки «Открытой России»

В Краснодаре после ареста активистки движения «Открытая Россия» Яны Антоновой за баннер против Путина в дом, где прописан ее 10-летний сын, пришли инспекторы по делам несовершеннолетних.

По словам Антоновой, инспекторы не застали ее сына и не беседовали с ним, так как он не проживает по адресу прописки. Однако они связались с руководителем местного ТСЖ, взяли у него объяснительную и рассказали, что сын Антоновой — «дебошир и хулиган», который бьет стекла машин.

«Активность в отношении моего сына появилась после моего ареста», — уточнила Антонова.

Она также рассказала, что во время задержания 7 октября у нее было свидетельство о рождении сына, которое к делу не приложили. При этом, добавила Антонова, полицейские поинтересовались, в какой школе учится ее ребенок.

«Моему сыну 10 лет, он послушный и хороший мальчик, до этого никаких проблем не было», — сказала активистка.

Напомним, что активистов «Открытой России» Яну Антонову и Павла Суганеева задержали утром 7 октября на Тургеневском мосту в Краснодаре, где они вывешивали баннер с фотографией Путина и надписью «Я уйду и кризис закончится».

Ленинский районный суд арестовал активистов на трое суток по обвинению в нарушении порядка проведения массового мероприятия (статья 20.2 КоАП).