Под Клином местные жители попытались перекрыть проезд на мусорный полигон

В Клинском районе Подмосковья местные жители попытались перекрыть проезд мусоровозам на полигон Алексинский карьер, сообщает РБК со ссылкой на активиста Татьяну Чайковскую.

«По 16 нарушениям, выявленным Роспотребнадзором, Клинский городской суд [Московской области] признал [эксплуатирующее] общество „Комбинат“ виновным в нарушении санитарных правил эксплуатации свалки. Учитывая, что нарушения угрожают жизни и здоровью граждан, суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток, а вечером отменил это решение», — сообщила Чайковская.

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Как сообщил РБК генеральный директор по развитию ООО «Комбинат» Максим Белолипецкий, Алексинский карьер продолжил работу из-за «дефицита полигонов» в регионе.

«В реальности есть проблемы на полигоне — мы не говорим, что мы чистые и пушисты. Есть какие-то проблемы рабочие, которые мы решаем», — сказал он. Белолипецкий отметил, что призывает «не противодействовать» работе полигона, «все работает законно».

Алексинский карьер — полигон, куда стали свозить мусор из Москвы после закрытия «Кучино» в Балашихе. По словам местных жителей, в день сюда приезжает до 700 мусоровозов.

Напомним, мусорный полигон «Кучино» в Балашихе закрыли в конце июня после жалобы жителей Подмосковья во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.