Адвокат сообщил об отсутствии претензий СК к бывшему мужу Максаковой

Следственный комитет России не имеет претензий к Владимиру Тюрину, бывшему гражданскому мужу Марии Максаковой, которого прокуратура Украины назвала заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом ТАСС рассказал адвокат Сергей Беляк.

«Мой доверитель явился на допрос в СК РФ по делу об убийстве Вороненкова. Никаких претензий к Тюрину со стороны российских правоохранительных органов не имеется» – сказал адвокат.

Беляк отказался рассказать о подробностях допроса Тюрина.

Ранее стало известно, что Тюрин дал показания СК. Он сам приехал в главное следственное управление СКР после сообщений Генпрокуратуры Украины о его возможной причастности к организации убийства бывшего депутата Госдумы.

По данным «Коммерсанта», Тюрин заявил следователям, что он не испытывал личной неприязни к Вороненкову, лично знакомы они не были, а их деловые интересы никогда не пересекались. Также Тюрин отрицает какие-либо связи со спецслужбами и за что мог быть убит Вороненков, «авторитет» не знает.

Напомним, что Вороненков был убит в Киеве 23 марта. В него стрелял бывший боец Нацгвардии Украины Павел Паршов. После нападения его застрелил охранник экс-депутата.

Украинские власти назвали убийство актом терроризма со стороны России. Кремль возложил вину за гибель Вороненкова на Украину. Расследование убийства занимаются правоохранительные органы обеих стран.

Анастасия Тороп