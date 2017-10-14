Бастрыкин допустил отмену моратория на смертную казнь по итогам референдума

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в Московском университете имени Кутафина прочитал лекцию о зарождении и развитии российского следствия и заявил, что мораторий на смертную казнь допустимо отменить только по итогам референдума. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Применять [смертную казнь] следовало бы только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность», — отмечается в сообщении.

Глава СК отметил, что является сторонником гуманных средств, а не устрашения людей.

В 2014 году Бастрыкин уже высказался за возвращение смертной казни в российское законодательство. «Она должна присутствовать в нашем законодательстве как гипотетическая возможность ее применения», — заявил Бастрыкин.

На этой неделе Бастрыкин выступал перед студентами МГУ и посоветовал им высказывать свое мнение на легальных площадках, а не на несанкционированных уличных акциях.

Анастасия Тороп