Министр сельского хозяйства рассказал об экспорте свинины в мусульманскую страну

На совещании в Воронеже с участием президента России Владимира Путина министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассказывал об успешном опыте Германии в сфере экспорта продуктов животноводства, перепутав Южную Корею с Индонезией. Запись заседания опубликовали РИА Новости.

«5,5 млн тонн в год производит свинины, из них почти 3 млн — на экспорт, во все страны. Прежде всего, Китай, Индонезия, отчасти Япония, Корея и так далее», — сказал Ткачев.

Заявление Ткачева вызвало улыбку у президента, который решил уточнить, что Индонезия — мусульманская страна, и свинину в ней едят.

«Южная Корея… Какая разница, будут есть», — ответил Ткачев и попытался продолжить выступление.

Зал засмеялся, а Путин прикрыл лицо руками.

Анастасия Тороп