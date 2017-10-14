В Крыму задержали почти 50 участников одиночных пикетов

В Крыму почти 50 участников несогласованных пикетов против действий властей в отношении крымских татар доставили в отделения полиции. После получения объяснений они были отпущены. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Крыма.

«За нарушения требований федерального закона „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“ в органы внутренних дел были доставлены 49 граждан, участвовавших в пикетировании. После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД», — говорится в пресс-релизе республиканского МВД.

В группе «Крымская солидарность» в фейсбуке сообщается, что участники пикетов требовали «остановить беспредел силовиков, обыски, аресты и кражи людей».

Участники акции выходили с плакатами «Крымские татары не террористы», «Остановите беспредел силовиков в Крыму» и «Свободу политзаключенным». В акции приняли участие более ста человек.

По данным ОВД-Инфо, некоторых участников пикетов сажали в частные машины, которые нельзя идентифицировать как машины полиции.

Напомним, что за последние несколько недель ФСБ задержала в Крыму предполагаемых последователей запрещенных в России организаций «Таблиги Джамаат» и «Хизб ут-Тахрир».

Анастасия Тороп